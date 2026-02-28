Galatasaray'da Victor Osimhen, Corendon Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Nijeryalı yıldız, mutsuz olduğuna dair çıkan iddiaları "Galatasaray'da mutluyum, kimseyle problemim yok" diyerek yalanladı. İşte o sözler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda mücadeleyi 1 gol/1 asist ile tamamlayan Victor Osimhen, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, Juventus'a karşı oynadıkları rövanş mücadelesinde attığı gole sevinmemesi ile başlayan "mutsuzluk" iddialarına böyle yanıt verdi...

"KİMSEYLE PROBLEMİM YOK!"

"Kimseyle problemim yok! Galatasaray'da mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum. Kutlamadığım zamanlar da oluyor ama Juventus maçında bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri Galatasaray'da herkesle çok iyiyim. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımızı, başkanımı seviyorum."

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK KRİTİK"

"Beşiktaş maçı oldukça kritik. Çok kaliteli bir takım bekliyor bizi ama bizim de çok kaliteli bir takımımız var. 3 puan için oraya çıkacağız! Önce Beşiktaş maçı, sonra Liverpool ama unutmayalım ki Alanyaspor'a karşı bir de kupa maçımız var!"

"İLKAY'A KAPTANLIK PAZUBANDINI VERME SEBEBİM..."

"İlkay Gündoğan çok saygı duyduğum biri. Hem sakindir, hem de motivedir ve çok vizyonerdir. Kaptanlık pazubandını bana vermesi garip geldi, bize liderlik etmesi için ona iade ettim."