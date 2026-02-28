CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Buruk: Daha fazla maç oynadıkça... Buruk: Daha fazla maç oynadıkça... 22:36
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:19
Süper Lig'de sezonun golü atılıyordu! Süper Lig'de sezonun golü atılıyordu! 21:12
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 20:58
Fırtına'da hazırlıklar başladı! Fırtına'da hazırlıklar başladı! 20:48
G.Saray'ın golüne VAR engeli G.Saray'ın golüne VAR engeli 20:30
Daha Eski
RAMS Park'ta şampiyonluk pankartları RAMS Park'ta şampiyonluk pankartları 20:20
Victor Osimhen'e özel pankart Victor Osimhen'e özel pankart 20:17
Buruk'tan Yunus ve Sallai açıklaması! Kadroya alınmama sebepleri... Buruk'tan Yunus ve Sallai açıklaması! Kadroya alınmama sebepleri... 19:43
Murat Kaytaz: Orkun'un yokluğunu hissettik Murat Kaytaz: Orkun'un yokluğunu hissettik 18:32
Cerny: Önemli olan kazanmaktı Cerny: Önemli olan kazanmaktı 18:28
Rıdvan: G.Saray derbisini kazanarak... Rıdvan: G.Saray derbisini kazanarak... 18:22
Lider evinde hata yapmadı!
Buruk: Daha fazla maç oynadıkça...
Augsburg-Köln maçı canlı izle | Bundesliga
Süper Loto kazanan numaralar 26 Şubat 2026