Fenerbahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan yeni sezonun planlamalarını da sürdüren sarı lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun çok istediği o ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.03.2026 - 09:50