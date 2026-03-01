Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı canlı takip et!
TFF 1. Lig 28. haftasında Adana Demirspor'ın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacağı maç için taraftarlar "Adana Demirspor - Pendikspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bu mücadele 1 Mart 2026 Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve sezonun geri kalan kısmı için kritik bir puan mücadelesi sunacak. Peki, Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig mücadelesi detayları haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması bugün saat 13:30'da oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak. Adana Demirspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Pendikspor maç günü paylaşımı
