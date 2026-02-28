Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde bununla ilgili talebiniz olacak mı?" sorusunu şu sözlerle yanıt verdi...

"ÇIKACAĞIZ VE OYNAYACAĞIZ"

Okan Buruk: "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı aynı güne geldiği için erteleniyor, o maçın nereye koyulacağı belli değil. Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız ve oynayacağız."