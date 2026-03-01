Spor yazarları Galatasaray- Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Spor yazarları sarı-kırmızılıların galibiyetini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazıları... (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nden lige dönüş her zaman sancılı olmuştur. Bu durum Avrupa liglerinde de genelde böyledir. Sürpriz sonuçlar ortaya çıkar. Juventus'u kupanın dışına iten ve Torino'da 120 dakika savaş veren Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında göstereceği direnç ve alacağı sonuç merak konusuydu. Rams Park'taki maçın ilk 15 dakikası hariç; savaşan, topa saldırgan bir Galatasaray izledik. Galatasaray için Alanya'daki maç hatırlanacağı gibi kabus gibi geçmişti. Uğurcan olağanüstü kurtarışları ile Galatasaray'ı sırtlamıştı.
Alanyaspor dün de Galatasaray karşısında aynı futbolu oynamaya çalıştı. Galatasaray baskısı karşısında üçlü savunma hattı hemen beşliye döndü. İlk yarıda aslında çok da iyi direndiler. Ama ilk yarının uzatma anlarında Boey, cetvelvari bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bıraktı. Asist Torreira'dan geldi. Boey'in ilk 45'te bir golü de ofsaytta takıldı. Maçta ön plana çıkan oyunculardan biri de Sane idi. Derinlemesine çok güzel paslar attı, etkili bindirmeler yaptı Sane! İlk yarıda Alanyaspor'un sol kanadı, Galatasaray'ın da sağ kanadı çok iyi işledi.
İlk yarıda akıllarda kalan bir pozisyon vardı ki... Galatasaray taraftarının yürekleri ağzına geldi. Uğurcan Çakır'ın ileride olduğunu gören Hwang, orta sahadan aşırma bir vuruş yaptı. Uğurcan son anda parmaklarının ucuyla dokundu, top üst direğe çarptı. Top ağlara gitse, sezonun en güzel gollerinden biri olmaya aday bir vuruştu. Uğurcan'ın önde yakalanması hataydı ama kurtarışı gerçekten muazzamdı. İkinci yarının başında Alanyaspor hızlı bir hücumla skoru eşitledi. Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselip çok iyi bir kafa vuruşu yapan Mounie fileleri havalandırdı.
Bu golde orta sırasında topa sırtını dönen Eren'in ve Mounie'ye rahat bir kafa vuruşu yaptıran Singo'nun hatası vardı. Tabelaya denge geldikten sonra Galatasaray tekrar sazı eline aldı. Ve ardından Galatasaray'ın ikinci golü geldi. İlk golün asistini yapan Torreira, Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Asist ise Osimhen'den geldi. Bu golle Rams Park tribünleri coştu. 12. Adam tribünde, Aslan sahada kükremeye başladı. Maçta son sözü Osimhen söyledi. Alanyaspor kalecisinin büyük hatasını affetmedi Galatasaray'ın uzaylı golcüsü Osimhen! Kaleci Victor, bu golden dakikalar önce karşı karşıya pozisyonda Osimhen'e geçit vermemişti.
Galatasaray, yorgunluk ve konsantrasyon tedirginliği ile çıktığı Alanyaspor maçını rahat kazandı. Tonla pozisyona girdi Cimbom. En önemlisi ise sarı-kırmızılı takımın iştahı ve sahadaki güçlü duruşu, Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur! Galatasaray, liderliğin anahtarını kapının üzerinde bırakmadı.
LEVENT TÜZEMEN - KÜÇÜK DEV ADAM…
Yiğidi öldür hakkını yeme diye Türkçe'de bir söz vardır. Galatasaray'ın orta sahadaki enerji santrali Lucas Torreira geldiği günden beri yüreğiyle, cesaretiyle yüksek bir aidiyet duygusuyla Galatasaray'a hizmet ediyor. Sosyal medyada Torrreira'nın Galatasaray'dan koparılması adına asılsız iddialar ortaya atılıyor. Her fırsatta Galatasaray'a olan sevgisini gösteren ve taraftarın gönlünde taht kuran Lucas Torreira ile ilgili başkan Dursun Özbek, seçim sonrası bir hamle yapmalı. Uruguaylı 'küçük dev adam' ile ilgili sözleşme uzatmalı. Bugün Torreira'nın yerine 50 milyon euro bonservis bedeli harcasan aynı kalitede oyuncu bulamazsın. İşte Galatasaray'ın küçük dev adamı Alanya önünde sahne aldı. Sacha Boey'e golü attırdı. Kendisi de rakipten çaldığı topu birleşik harekete dönüştürüp tek vuruşla gole çevirdi.
Galatasaray aslında oyunu ilk yarıda çözerdi. İster egoizm, ister bencillik deyin. Skorun erken oluşmasına izin verilmedi. Osimhen, topukla vuracağına boştaki Sane'ye pas verseydi kesin gol olurdu. Sara, kaleye şut atacağına boştaki Barış ve Osimhen'e topu çıkarsaydı yine kesin gol olurdu. Maç boyu çok çalışmasına ve iyi mücadele etmesine rağmen istediği topları alamayan Osimhen'in devre bitmeden kaleye attığı şut pas vermeyen arkadaşlarına tepkiydi. Oysa sakin bir Osimhen kaleye şut atmaz baştaki Torreira'ya pas verir bir gole asist yapardı.
O, Osimhen maç boyu çalışkanlığından ve koşularında asla taviz vermedi sonunda takipçiliğiyle kazandığı pozisyonda gol yaptı. İlk yarıda Galatasaraylı oyunculardın golü ben atayım takıntısı Galatasaray'ın erken goller bulmasını engelledi. Devre biterken Torreira'nın Sase Boey'e attırdığı gol egoistlikten uzak akıl doluydu. Galatasaray'ın Alanya gibi ayağa iyi pas yapan takıma karşı aldığı galibiyet şampiyonluk yolunda kritik bir başarıdır. Bu arada Leroy Sane de artık kendine gelmeli. Şampiyonluk haftalarında Galatasaray'ın etkili silahı olmak için sorumluluk almalıdır.
MUSTAFA ÇULCU - HAKEMLİK SAHA DIŞINDA YAPILMAZ!
Alanya karşısında G.Saray'da fazla ve gereksiz dokunuşlar golü geciktirdi. Sonra Boey nefes oldu. İkinci yarıda Alanyaspor beraberliği sağladı. Savunma konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, sürekli hücum oyunu sonucu Torreira ve Osimhen'in fırsatçılığı ile galip gelmeyi bildi. Ali Şansalan maçın başında anlamsız tasarruf yaptı. Ui-jo ya kontrolsüz girişinde Sanchez'e sarı vermedi, devamında 2 numaralı yardımcı, Makouta'ya hatalı ofsayt kaldırdı. Ui-jo elini illegal kullanarak Torreira'nın yüzüne faul yaptı, ihtar vermedi. Kaleci Uğurcan'a hava topunda temasa faul verdi, 5 dakika sonra kaleci Vikcor'a benzeri hatta fazlası yapıldı 'devam' dedi.
Janvier'e kontrolsüz girişinde Torreira'ya sarı göstermedi, buna biz çifte standardın tillahı diyoruz. Sözüm ona millete yedirdiğini sanıyor, oysa sadece kendisi yiyip yutuyor! Osimhen-Aliti pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi. Aliti'nin vuruş aksiyonuna arkadan ayağını sokan Osimhen'in önce rakibin ayağına basması var. Penaltı yok, Alanya lehine faul doğru. 2 dakika sonra Aliti'ye çıkardığı sarı ise uydurma. 65'te Sanchez'e yaptığı acımasızlık içeren, rakibin güvenliğini tehlikeye sokan ciddi faulde Mounie'ye kırmızı göstermedi. VAR da Halil Umut Meler de devreye girmedi!
Demek ki herkesin bir hesabı var! Şansalan şunu bilmeli; hakemlik saha dışı politikaları ile değil saha içi başarılı performans ile yapılır. Uzatma dakikalarında Singo'ya çıkan sarı hatalı, acımasızlık içeren ciddi faul dolayısıyla net kırmızı çıkmalıydı. VAR da Halil Umut Meler de devreye girmedi.
SERKAN KORKMAZ - SONUNDA GALİP
Galatasaray Konya'da yenildi ama Fenerbahçe berabere kalınca iki puanla ligde liderliğini sürdürdü. Torino'da on kişi kalmış Juventus'a normal sürede 3-0 mağlup oldu ama uzatmalarda bulduğu gollerle Şampiyonlar Liginde yoluna devam etti. İki maç, yenilen beş gol ve iki mağlubiyetle mağrur ilerleyişine devam etti. Ligin kifayetli takımlarından biri olan Alanya ile oynanan dün akşamki maç her şey yolunda gidiyor gibi gözükürken kötüye gidiş sinyallerini sonlandırmak adına önemliydi. Belli ki sarı kırmızılılarda talibi en az olan pozisyon "on numara"...
Anlaşılan o ki bu konu çok baş ağrıtacak. Torino yorgunu sarı kırmızılılar maçın başından sonuna kadar, inatçı, kararlı ve dersine iyi çalışmış bir rakip buldu.
İlk yarının sonunda gelen golde Boey çok klas bir vuruşla takımını rahatlattı. Güçlü rakibiyle başa baş mücadele eden Alanya, Eren üzerinden giderek bulduğu ortaların ikincisinde beraberlik golünü buldu.
Bu maçta yine her şeyini ortaya koyan Osimhen'in röveşata denemesini harika rakip eden Torreira, Cimbom'u tekrar öne geçirdi. Alanya'yı, teknik heyetini yürekten tebrik ediyorum. Sarı kırmızılılarda ise Barış, Torreira ve Boey muhteşemdi.
Osimhen muazzam performansını golle süslemese bile "Alkışın en büyüğünü hak etti" derdim. Kapıp attığı, artırdığı bu kaçıncı gol yahu! Tarifsiz bir silah. Okan hoca maçtan sonra derin bir "oh" çekmiştir. Bu zor gelen galibiyetin önemi lig sonunda daha iyi anlaşılacak.