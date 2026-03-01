Haberler Galatasaray Haberleri Singo'nun pozisyonu kırmızı kart mıydı? Ahmet Çakar yorumladı!

Singo'nun pozisyonu kırmızı kart mıydı? Ahmet Çakar yorumladı! Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyapor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da hem karşılaşmayı hem de mücadelenin hakemi Ali Şansalan'ı yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri







ABONE OL

"Galatasaray, 120 dakika mücadele ettiği, çok zorlandığı Juventus maçından sonra Anadolu'nun en iyi takımlarından biriyle oynadı."

"Tüm maç boyunca teslim olmadılar. Ama çok kötü goller yediler. İlk yarı topla rahat çıktılar. Belki net pozisyon yakalamasalar da topa RAMS Park'ta en fazla sahip olan Anadolu takımlarından biri oldular."