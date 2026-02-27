Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 2-1 kazandı ve puanını 44'e yükseltti. İstanbulspor ise 38 puan ile 13. sırada kaldı. Iğdır ekibinin gollerini Fofana ve Koita kaydetti. İstanbulspor'un tek golü Yusuf Ali Özer'den geldi.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı

İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan, Duran Şahin, Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Dk. 78 Cham), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Aroujo), İsa Dayaklı (Dk. 78 Vefa Temel), Yusuf Ali Özer, Sambissa (Dk. 46 Mamadou), Krstovski (Dk. 46 Mustafa Sol)

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Tunahan Ergül), Atakan Çankaya, Tsunami, Ali Yaşar, Robin Yalçın, Doh, Ahmet Engin (Dk. 78 Bacuna), Loshaj (Dk. 90+1 Ali Kaan Güneren), Fofana (Dk. 59 Mendes), Koita (Dk. 78 Bruno)

Goller: Dk. 45+2 Fofana, Dk. 48 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 52 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Doh, Dk. 54 Robin Yalçın, Dk. 67 Ahmet Engin, Dk. 88 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 67 Alp tutar (İstanbulspor)