Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Bordo-mavililer karşılaşmayı 3-1 kazandı. Mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Tekke'nin değerlendirmeleri dikkat çekti. İşte o ifadeler...

"TAKIMI KURCALADIĞIMIZ YOK"

"Oyuncularımın hepsini tebrik ederim ama bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas... Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız. Birilerinin dediği gibi takımı kurcaladığımız falan yok. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz."

"OZAN MAÇIN EN İYİLERİNDENDİ"

"Ozan bence maçın en iyilerinden biriydi. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Folcarelli'nin olmayışı ikici topları kazanmada fark yaratıyor ancak mevcut durumda oyuncularım iyi uyum sağlıyor"

"İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK"

"İlk yarı üretemeyen ama topa sahip bir takım vardı. Efektif ve aktif değildik. İkinci yarı istediğimiz gibi kontrol eden ve daha iyi duran bir formasyon oldu. Duran toplardan arka arkaya gelen iki gol maçı bizim için kolaylaştırdı. Bugün oynayan tüm oyuncularımı tebrik ederim."