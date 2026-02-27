CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Mauro Icardi G.Saray'da kalacak mı? Mauro Icardi G.Saray'da kalacak mı? 15:05
Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman? Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman? 14:37
G.Saray'ın rakibi Liverpool'u tanıyalım G.Saray'ın rakibi Liverpool'u tanıyalım 14:25
"Sözlerine dikkat etmeli!" "Sözlerine dikkat etmeli!" 13:07
İlk yarı kaçanlar İlk yarı kaçanlar 10:30
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ayrıntıları! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ayrıntıları! 09:50
Daha Eski
F.Bahçe'nin zaferi Ada basının salladı! F.Bahçe'nin zaferi Ada basının salladı! 09:49
Beşiktaş Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak Beşiktaş Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak 09:42
G.Saray Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak G.Saray Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak 09:40
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 09:22
"Sahadan sildik ama yetmedi!" "Sahadan sildik ama yetmedi!" 08:47
"O skora yeni hoca sebep oldu!" "O skora yeni hoca sebep oldu!" 01:40
İşte Osimhen'in mutsuz olma sebepleri
Mauro Icardi G.Saray'da kalacak mı?
Augsburg-Köln maçı canlı izle | Bundesliga
Süper Loto kazanan numaralar 26 Şubat 2026