Trabzonspor'da 3-1'lik galibiyet ile sonuçlanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2 kez fileleri sarsan Chibuike Nwaiwu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı, "Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için Tanrı'ya şükrediyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi onlarla beraber olmayı seviyorum. Takım arkadalarıma söylüyorum. Her zaman kramponlarını parlatıp kutlamaların içinde olmak istiyorum" dedi.