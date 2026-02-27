Trendyol 1. Lig'de zirve yarışının kilit maçı bugün oynanıyor. 56 puanla 2. sırada yer alan Esenler Erokspor, sahasında Boluspor'u ağırlayarak liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Osman Özköylü yönetimindeki İstanbul ekibi, iç saha avantajını kullanarak şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı almak istiyor. Karşısında ise 38 puanla 12. sırada bulunan ve play-off umutlarını sürdüren Boluspor bulunuyor. Suat Kaya yönetimindeki konuk ekip, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde koşarken sezonun ilk yarısındaki yenilginin rövanşını da almak niyetinde. 28. hafta mücadelesinin en kritik karşılaşması olan Esenler Erokspor-Boluspor maçının yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde...

Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi Esenler Erokspor, ligin en golcü takımlarından biri olmanın özgüveniyle sahaya çıkarken, teknik heyet özellikle savunma arkası koşularla rakibini dengesiz yakalamayı planlıyor. Sarı-yeşillilerde kritik bölgelerdeki sakatlıkların iyileşmesi yüzleri güldürürken, saha içindeki taktiksel disiplin galibiyetin anahtarı olacak. Konuk ekip Boluspor cephesinde ise işler taktiksel bir satranç şeklinde ilerleyecek; kırmızı-beyazlılar, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde önce rakibini durdurup ardından kontra ataklarla sonuca gitmeyi hedefliyor. Her iki takımın da puan kaybına tahammülünün olmadığı bu 90 dakika, hata yapanın ağır bedel ödeyeceği bir futbol savaşına sahne olacak. İşte haftanın açılış maçına dair tüm teknik detaylar...

Esenler Erokspor-Boluspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasındaki Esenler Erokspor-Boluspor karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

Esenler Erokspor-Boluspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunu değiştirebilecek potansiyeldeki kritik mücadele, saat 16.00'da, Ömer Faruk Turtay'ın düdüğüyle başlayacak.

Esenler Erokspor-Boluspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Boluspor mücadelesi, Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

