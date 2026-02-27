İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı CANLI İZLE | Saati ve canlı yayın kanalı!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. İstanbulspor, Esenyurt'taki evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk ediyor. 38 puanla 13. sırada bulunan ev sahibi, son haftalardaki düşüş trendini kırmak ve üst sıralara tırmanmak için bu maçı kazanmak zorunda. Teknik direktör Barış Kanbak yönetimindeki takım, iç saha avantajını kullanarak moral bulacak üç puana odaklanıyor. Karşı tarafta ise 41 puanla 7. sırada yer alan ve play-off yarışında önemli bir konumda bulunan Iğdır FK var. Yeni teknik direktör Kenan Koçak ile yollarına devam eden konuk ekip, geçen haftaki mağlubiyetin etkisini silmek ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde kalan haftalarda her puanın kritik önem taşıdığı bu karşılaşma, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Maçın saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde...