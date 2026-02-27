Trendyol Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maç için geldiği Antalya’da meşaleler ve coşkuyla karşılandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı 2-1 yenmesine rağmen İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kaybettiği için elenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için kente geldi. Fenerbahçe kafilesini Antalya Havalimanı'nda taraftarlar karşılarken, takımın Belek'te konaklayacağı Regnun The Crown Belek Hotel önünde ise meşaleler ve havai fişeklerle coşkulu bir karşılama vardı. Tezahüratlar ve meşalelerle takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, kafilenin otele girişinden önce takımlarına destek verdi.