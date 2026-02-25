Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.