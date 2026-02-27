Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor sahasında Boluspor'u konuk etti. Esenler bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve 1. Lig'de maç fazlasıyla lider oldu. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor sahasında Boluspor'u konuk etti. Bu mücadeleden Esenler Erokspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İstanbul ekibi, ligdeki 17. galibiyetini elde ederek 59 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Boluspor ise 12. kez mağlup oldu.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 70 Alper Karaman), Mikail Okyar, Amilton (Dk. 85 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+3 Cavare), Faye (Dk. 90+2 Yunus Emre Gedik), Catakovic (Dk. 70 Kayode)

Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Dk. 40 Onur Öztonga), Kouagba, Kaan Arslan, Lima, Erdem Dikbasan, Devran Şenyurt, Baluta (Dk. 54 Aganspahic-Dk. 68 Harun Alpsoy), Balbudia (Dk. 69 Alptekin Çaylı), Akanbi, Arda Usluoğlu

Goller: Dk. 46 Amilton, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Jack, Dk. 50 Enes Alıç (Esenler Erokspor), Dk. 90 Onur Öztonga (Boluspor)