Bodrum FK - İstanbulspor maçı yayın bilgisi ve detayları!

Bodrum FK, 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle çıkacağı sahada zirveyi zorlayacak Burhan Eşer'in öğrencilerinin, ilk sırada bulunan Esenler Erokspor ile aralarında yalnız 3 averaj farkı bulunuyor. İstanbulspor'da ise yeni sezon beklenen başarıyı getirmedi ve takım 15. sıraya yerleşti. Küme düşme hattına yakın sırasından yukarı yükselmek isteyen konuk ekip, 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek için sürpriz arayacak. Peki Bodrum FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bodrum FK - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
BODRUM FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bodrum FK - İstanbulspor maçı, 7 Kasım Cuma günüoynanacak. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
BODRUM FK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bodrum FK - İstanbulspor maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşmada hakem yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Güner Mumcu Taştan üstlenecek.
BODRUM FK - İSTANBULSPOR MAÇI İZLE | TRT SPOR CANLI