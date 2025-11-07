La Liga'nın 12. haftasında heyecan dorukta! Elche, Barcelona karşısında aldığı yenilginin ardından taraftarının desteğiyle moral bulmak istiyor. 14 puanla 9. sırada yer alan Elche, bu kritik maçta galibiyet ararken, konuk ekip Real Sociedad ise 12 puanla 14. sırada yer alıyor. Real Sociedad, tüm kulvarlarda yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek için sahada olacak. Peki, Elche - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Elche, La Liga'nın 12. haftasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. 14 puan ve -1 averajla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, son maçında Barcelona karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyeti taraftarına unutturmak istiyor. Yeni sezonda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle orta sıralara yerleşen Elche'nin konuğu ise yine 3 galibiyete sahip Real Sociedad olacak. Son 2 maçında Sevilla ve Athletic Bilbao'yu evinde alt eden konuk ekip, 12 puanla yerleştiği 14. sıradan yükselmek için mücadele edecek. Peki Elche - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELCHE - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elche - Real Sociedad maçı, 7 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 23.00'te oynananacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ELCHE - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche: Pena; Nunez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Valera, Febas, Aguado, Neto, Mir; Silva

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Guedes, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.