Çekya basınından V. Plzen-Fenerbahçe maçının hakemi hakkında çarpıcı sözler
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma Çekya basınında geniş yer bulurken, Hollandalı hakemin performansı hakkında da çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Çek basını, karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Gazeteler, Plzen'in güçlü rakibi karşısında sergilediği mücadeleci oyun için övgüler yağdırırken son dakikalarda yaşanan penaltı tartışmalarına da geniş yer verdi.
Aktualne: "Plzen dev ekiple müthiş bir mücadele verdi. Çılgın bir finalin ardından hakem kararları Türkleri çileden çıkardı. Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde beş yenilgisiz takımdan biri olarak yoluna devam ediyor ve üst tura bir adım daha yaklaştı."
Idnes: "Plzen, galibiyet için yeterli fırsatları yakaladı ancak değerlendiremedi. Kaçan goller pişmanlık yarattı. Sonuç olarak Viktoria Plzen, Fenerbahçe karşısında aldığı bir puanla Avrupa'daki istikrarlı performansını sürdürdü."
Nova: "Bol pozisyonlu ama golsüz bir mücadeleydi. Seyirciler gol göremese de hayal kırıklığına uğramadı. Her iki ekip de net fırsatlar buldu ancak kaleciler, savunmalar ve biraz da şans golleri engelledi."
Plzensky: "Viktoria Plzen, güçlü Türk temsilcisi karşısında evinde aldığı bir puanla Avrupa'da yenilgisizliğini korudu. Eksik olan tek şey goldü. Ancak üzülmek için sebep yok; takım sekiz puanla eleme aşamasına bir adım daha yaklaştı."
Blesk: "Plzen, güçlü ama zaman zaman temposu düşük bir rakibe karşı cesur bir performans sergiledi. Taraftarların beğenisini kazanan bu oyunla Çek temsilcisi, Avrupa sahnesindeki dört maçında da yenilgi yüzü görmedi. Plzen, Avrupa maçlarını nasıl oynayacağını çok iyi biliyor."