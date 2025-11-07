UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı üst üste 3 galibiyetin ardından puan durumunda yukarılara tırmanan Galatasaray, övgüleri toplamaya devam ediyor. Son olarak efsanevi futbolcu ve futbol yorumcusu Thierry Henry, sarı-kırmızılılara övgü dolu yorumlarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği üst üste 3 galibiyetle çıkış yapan Galatasaray, puan durumunda 9. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Devler Ligi'nde Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik ağır yenilgiyle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından iç sahada Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i de 3-1'lik skorlarla geçerken, deplasmanda da Ajax'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın başarısı yerli ve yabancı basında övgüleri toplarken, Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden birisi olan ve günümüzde yorumculuk yapan Thierry Henry, G.Saray'ın başarısının sürpriz olmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılıların 9. sırada yer almasına vurgu yapan Fransız efsane, "G.Saray'ı 9. sırada görmek şaşırtıcı değil. İlk 11'lerine bak: Osimhen, Sane. Gerçekten çok iyi bir takım" ifadelerini kullandı.