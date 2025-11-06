Fenerbahçe'de Tedesco, Viktoria Plzen maçının ardından 1 puanı değerlendirdi.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direk oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanacaktık.

Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur.

Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum. Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor.

Forvet oyuncularımız da ellerinden geleni yapıyorlar. Antep'te Talisca 2 gol attı, En-Nesyri 2 gol attı. Bazen istediğiniz olmaz ve forvet oyuncuları gol atamaz. Elimizde başka çözüm yok, üç günde bir maç yapıyoruz.

Jhon Duran iyi bir gelişim sergiliyor. Ne zaman 11'de başlayabilir, bilmiyorum. Atletik performans hocalarıma ve sağlık ekibime güveniyorum. Şu an 90 dakika oynamaya uygun olmadığını söylediler. 30-35 dakika oynaması gerektiğini söylediler. Kolombiya Milli Takımı'na giderse orada da biraz daha fazla oynar ve iyi olur. Gitmezse de bizimle çalışır, bu da iyi olur. Milli aradan sonra Duran daha fazla oynayacak.