Sarıyer - Van Spor FK maçı yayın bilgisi!

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Sarıyer, 13. hafta açılış maçında Van Spor FK'yı konuk ediyor. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda gerçekleşecek bu mücadele, ligde yalnızca 2 galibiyet alabilen Sarıyer için kritik bir fırsat sunuyor. Kötü gidişatı sona erdirmek isteyen ev sahibi ekip, rakibini yenerek küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Van Spor FK ise son 5 maçta namağlup kalarak 7. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşmanın detayları haberimizde...

Sarıyer, 1. Lig'in 13. haftasında Van Spor FK ile kozlarını paylaşacak. Ligin 7. sırasında yer alan ve 5 maçtır mağlubiyet tatmayan rakibine karşı sürpriz arayışında olan ev sahibi ekip, bulunduğu 18. sıradan yukarı tırmanarak küme düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek. Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor FK karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral bulan Servet Çetin'in öğrencileri, ligde Keçiörengücü'ne 3-0 yenilmesiyle yükselişini sürdüremedi. Vanspor FK ise sergilediği başarılı performansla tüm kulvarlarda sürdürdüğü namağlubiyet serisini 6'ya yükseltti. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 7. sıraya yükselen Hakan Kutlu'nun ekibi, yerini korumak için mücadele edecek. Peki Sarıyer - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SARIYER - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Van Spor FK maçı, 7 Kasım Cuma günü Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

SARIYER - VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Van Spor FK maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Berkay Erdemir'in düdüğüyle start alacak karşılaşmada Erdemir'in yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Kurtuluş Aslan üstlenecek.

