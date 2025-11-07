Haberler Fenerbahçe Haberleri Ömer Üründül’den Tedesco eleştirisi! “Talisca-Asensio birlikte oynamaz"

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'yi değerlendiren Sabah yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tedesco'nun ilk 11 ve değişiklik tecihlerini eleştirdi.









UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleyi köşesinde değerlendiren Sabah yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertli ekibin performansını ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararlarını masaya yatırdı.

"TEDESCO'NUN HAMLELERİYLE MANTIK UYUŞMUYOR"

Üründül, yazısında Tedesco'nun kadro tercihini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Tedesco, Plzen'in çok koşan, sert oynayan ve kendine özgü düzeni olan bir takım olduğunu belirtmişti. Ancak sahaya sürdüğü 11 ve maç içindeki hamleleri mantığımla bağdaştıramadım."