Ömer Üründül’den Tedesco eleştirisi! “Talisca-Asensio birlikte oynamaz"
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'yi değerlendiren Sabah yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tedesco'nun ilk 11 ve değişiklik tecihlerini eleştirdi. İşte o sözler... (FB spor haberleri)
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleyi köşesinde değerlendiren Sabah yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertli ekibin performansını ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararlarını masaya yatırdı.
"TEDESCO'NUN HAMLELERİYLE MANTIK UYUŞMUYOR" Üründül, yazısında Tedesco'nun kadro tercihini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Tedesco, Plzen'in çok koşan, sert oynayan ve kendine özgü düzeni olan bir takım olduğunu belirtmişti. Ancak sahaya sürdüğü 11 ve maç içindeki hamleleri mantığımla bağdaştıramadım."
"İkinci yarının ortasına kadar Fenerbahçe rakibin büyük baskısı altındaydı. Plzen rekor sayıda korner ve uzun taç kullandı. Buna rağmen İsmail, Alvarez ve Skriniar yönetimindeki savunma büyük bir direnç gösterdi. Kaleci Ederson da kritik katkılar verdi."
"TALISCA-ASENSIO İKİLİSİ BİRLİKTE OYNAMAZ" Üründül, oyuncu tercihlerini de eleştirdi: "Talisca ile Asensio aynı anda oynamamalı. Üstelik Talisca her pozisyonda güçsüzlükten yere düşerken 90 dakika sahada kaldı. Rakip yorulunca Fenerbahçe atak şansları buldu, oyunu domine etmeye başladı. En net pozisyonu Fred kaçırdı."
"MADALYONUN DİĞER YÜZÜ" Deneyimli yorumcu, oyunun son bölümüyle ilgili olarak da dikkat çekici tespitlerde bulundu: "Bazıları oyuncu değişikliklerinden sonra oyunun Fenerbahçe lehine döndüğünü söyleyebilir ama madalyonun öbür yüzüne bakalım. Son 20 dakikada Plzen kontrataklardan üç net gol pozisyonu yakaladı. Sonuçta maç beraberlikle bitti. Oğuz'un oynamamasını eleştiriyordum ama dünkü performansını gördükten sonra sözümü geri alıyorum."
"SON SANİYEDE NET PENALTI VERİLMEDİ" Üründül, maçın son anlarında yaşanan tartışmalı pozisyona da sert tepki gösterdi: "Duran'a yapılan çok net bir penaltı vardı. Rakip açık şekilde şortundan çekti. VAR çağırmasına rağmen hakem yüzde yüzlük penaltıyı vermeyip Duran aleyhine faul çaldı. Tam bir skandal karar."