Pisa - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Pisa, Arena Garibaldi'de Cremonese'yi ağırlıyor. Ligde henüz galibiyet alamayan ev sahibi Pisa, 6 puanla 17. sırada yer alıyor ve bu kritik karşılaşmadan 3 puan alarak yukarılara tırmanmayı hedefliyor. Öte yandan, Cremonese 14 puanla 10. sırada ve deplasmanda galibiyet serisini 4'e çıkarmak için mücadele edecek. Pisa - Cremonese maçı detayları, yayın saati ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Pisa ile Cremonese, Serie A'nın 11. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor. 17. sıradaki ev sahibi ekip, bu sezonun ilk galibiyetini taraftarının önünde almak için Cremonese karşısında sürpriz arayacak. Düşme hattı sınırında yer alan Alberto Gilardino'nun öğrencileri, bu maçta 3 puan almaları halinde 4 maçlık beraberlik serisine de son vermiş olacak. Cremonese ise yer aldığı 10. sıradan yükseklere tırmanmak için sahaya çıkacak. İşte Pisa - Cremonese maçı detayları...

Pisa - Cremonese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa - Cremonese maçı, 7 Kasım Cuma günü oynanacak. İtalya'daki Arena Garibaldi'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Pisa - Cremonese MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa - Cremonese maçı, S Sport Plus ve TiviBu spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Matteo Marcenaro'nun düdüğüyle start alacak karşılaşmada Marcenaro'nun yardımcılıklarını Stefano Alassio ve Dario Garzelli üstlenecek.

Pisa - Cremonese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy