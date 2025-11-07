Fransa Ligue 1 | Paris FC - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan dolu mücadele başlıyor. 12. haftanın açılış karşılaşmasında Paris FC, Stade Jean Bouin'de Rennes ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, bu sezon beşinci galibiyetini almak için sahada ter dökerken, Rennes ise Strasbourg karşısında aldığı galibiyetle moral bulmuş durumda. Her iki takım da ligde üst sıralara tırmanmak için kritik bir fırsat yakaladı. Maçın detayları ve muhtemel 11'ler haberimizde...