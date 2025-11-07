Al Fayha - Al Akhdoud maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Al Fayha ile Al Akhdoud, Suudi Arabistan Pro Lig'deki 8. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Al Fayha, 8 puanla 10. sırada ve taraftarının desteğiyle galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Düşme hattında yer alan Al Akhdoud ise sadece 4 puan toplayarak bu sezon istediği performansı yakalayamadı. Her iki takım da bu mücadelede kritik bir galibiyet arayışında. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Al Fayha - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?