Esenler Erokspor 3-1 Arca Çorum FK | MAÇ SONUCU ÖZET

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Çorum FK’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek puanını 24 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.