Muhtemel 11'ler | Werder Bremen - Wolfsburg maçı hangi kanalda?

Bundesliga'nın 10. haftası, Werder Bremen ile Wolfsburg'un karşılaşmasıyla başlıyor. Ev sahibi Werder Bremen, 9. sırada yer alırken, 12 puan toplayarak 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan Bremen, 3 puanı alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Diğer tarafta, Wolfsburg ise 8 puanla 12. sırada ve bu sezon henüz beklenen performansı sergileyemedi. Paul Simonis’in ekibi, sezonun 3. galibiyetini almak için mücadele edecek. Heyecan dolu Werder Bremen - Wolfsburg karşılaşmasının detayları haberimizde...