Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 4.hafta maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler mücadelenin 90+5. dakikasında Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
VAR'ın orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmesine rağmen hakem Allard Lindhout kararından vazgeçmedi ve penaltı noktasını vermedi.
Sarı lacivertliler sosyal medyadan paylaşım yaptı.
He pulled his shorts off. VAR: "Review recommended." Ref: "Play on." pic.twitter.com/P52HZig8Yp— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 6, 2025
Şortunu çekti.
VAR: "İnceleme öneriyorum."
Hakem: "Devam."