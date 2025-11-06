CANLI SKOR ANA SAYFA
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe beraberlikle döndü! İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu F.Bahçe beraberlikle döndü! İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 01:25
Domenico Tedesco'dan hakem yorumu! Domenico Tedesco'dan hakem yorumu! 01:25
Avrupa'da kaybetmiyoruz! İşte ülke puanında son durum Avrupa'da kaybetmiyoruz! İşte ülke puanında son durum 01:17
Hollandalı hakemden skandal karar! F.Bahçe'nin net penaltısını vermedi Hollandalı hakemden skandal karar! F.Bahçe'nin net penaltısını vermedi 01:04
F.Bahçe 2 pozisyonu böyle harcadı F.Bahçe 2 pozisyonu böyle harcadı 23:55
Tedesco: Taze oyuncular... Tedesco: Taze oyuncular... 22:12
Daha Eski
Orkun Kökçü'den flaş açıklama! Orkun Kökçü'den flaş açıklama! 21:47
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 21:46
Fırtına'da sakatlık şoku! Fırtına'da sakatlık şoku! 20:33
Fenerbahçe 1 puanla döndü! Fenerbahçe 1 puanla döndü! 19:42
Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde! Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde! 19:29
Fırtına'da Alanya maçı hazırlıkları devam etti! Fırtına'da Alanya maçı hazırlıkları devam etti! 19:24
Skriniar hakemle ne konuştu?
Tedesco: Taze oyuncular...
Süper Loto 6 Kasım kazanan numaralar
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!