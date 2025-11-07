Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde

Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alarak hedef yükselten Galatasaray'da yeni sözleşmelerdeki bonus maddelerin faydasını gördü. İşte sarı-kırmızılı ekipte motivasyonu artıran o madde... (GS spor haberi)









UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükselten Galatasaray'da yüzler gülüyor. Avrupa'da gösterilen etkileyici performans sonrası yönetim, oyuncuların motivasyonunu daha da yukarı taşımak için özel bir prim uygulamasına imza attı.

Sezon başında yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in yanı sıra Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gibi yıldız isimlerle gücüne güç katmıştı.