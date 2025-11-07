Fenerbahçe aradığı 8 numarayı Bundesliga'da buldu!

UEFA Avrupa Ligi lig etabının 4. maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Ocak transfer döneminde kadroya mutlaka bir orta saha eklemesi yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Devin Özek transfer çalışmalarını yürütmek için Almanya'ya gitti. İşte detaylar... (FB spor haberi)