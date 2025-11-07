Fenerbahçe aradığı 8 numarayı Bundesliga'da buldu!
UEFA Avrupa Ligi lig etabının 4. maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Ocak transfer döneminde kadroya mutlaka bir orta saha eklemesi yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Devin Özek transfer çalışmalarını yürütmek için Almanya'ya gitti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ViktoriaPlzen deplasmanında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de bir yandan da ocak transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.
Teknik direktör DomenicoTedesco'nunFred ve SebastianSzymanski'nin performanslarından memnun olmaması sebebiyle orta sahaya bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde de bu mevkiyeöncelik verdi. Yaz transfer döneminin de son günlerinde bir orta saha transfer etmek isteyen Kanarya, istediği şartlarda bir futbolcu bulamaması sebebiyle transferi ocak ayına bırakmıştı.
Zaten eksik olduğu düşünülen 8 numara rotasyonunda ilk sırada yer alan Fred'in de performans olarak geçtiğimiz iki sezonun oldukça altında kalması Fenerbahçe'nin çalışmalarını hızlandırmasına yol açtı.
Devre arasında bir orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Bundesliga'da forma giyen gurbetçi futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. TransferFeed'de yer alan habere Fenerbahçe'nin Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki orta saha Umut Tohumcu'yu transfer etmek istiyor.
Haberde sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Devin Özek'in transfer görüşmelerini yürütmek için Almanya'ya gittiği ve Hoffenheim yetkilerine Umut için taleplerini sorduğu aktarıldı. Alman ekibinde son dönemde yedek kulübesine hapsolan Umut'un da ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtildi.
İŞTE O HABER
Bu sezon Hoffenheim forması ile 4'üBundesliga, 2'si Almanya Kupası olmak üzere 6 maça çıkan 21 yaşındaki orta saha, sadece 154 dakika süre alabildi. 1 maçta da Bundesliga 3'te yer alan Hoffenheim II takımının forması giyen Umut 1 gol kaydetti.
Almanya'da geleceği parlak oyuncular arasında gösterilen Umut Tohumcu, çeşitli yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı'nın da formasını giydi. Alt yaş kategorilerinde 33 maça çıkan Umut, hali hazırda Almanya U-21 takımının formasını da aktif olarak giyiyor.
Umut Tohumcu'nun kulübüHoffenheim ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre de 6 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.