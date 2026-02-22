Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Samsunspor, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Alman teknik adam Thorsten Fink yönetiminde ilk maçına Avrupa arenasında çıkan ve deplasmandan galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, ligin sonuncusu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında da galibiyet arayacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise ligdeki kötü gidişatı durdurmak adına kritik bir maça çıkacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Samsunspor, İstanbul'da karşılaşacak. Alman teknik adam Thorsten Fink yönetiminde ilk maçına Avrupa arenasında çıkan ve deplasmandan galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, ligin sonuncusu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında da zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise ligdeki kötü gidişatı durdurmak adına kritik bir maça çıkacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başladı.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Babicka.

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.