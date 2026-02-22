Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou maç sonrası konuştu.

Deneyimli savunmacı, "Önceki maçlarda yaptığımız hataları dikkate aldık. Beşiktaş'ta 3. maçım, önceki 2 maçta hatalardan dolayı yediğimiz goller vardı. Bugün hatalar yapmadık ve kontrolü aldık. İstediğimiz gibi kazandık. Beşiktaş'a geldiğim günden bu yana herkes bana yardımcı oldu. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha da iyi olacağım. Hem hocamıza hem teknik ekibimize bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum."