Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Amir Murillo maç sonrası konuştu.

Panamalı oyuncu, "Tanrıya ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir gün, güzel bir galibiyet! Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldu.Ben gollere ve asistlere yardım etmek, takımıma yardımcı olmak, bu taraftara layık olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.