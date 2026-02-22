Haberler

Haberler Haberleri

SURVIVOR KİM ELENDİ? 22 Şubat Survivor'da neler oldu?

Survivor’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 22 Şubat 2026 tarihli bölümde hem eleme hem de ödül oyunu gündeme damga vurdu. Peki, Survivor kim elendi 22 Şubat? Adaya kim veda etti? Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından en az oyu alan isim Survivor macerasını noktaladı.

A Spor

Giriş Tarihi: 22.02.2026 22:15

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da 22 Şubat 2026 akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın sonunda bir yarışmacı daha adaya veda etti. Survivor'da kim elendi? Survivor kim gitti? sorularının cevabı merak ediliyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim ve stratejik hamleler eleme sürecine damga vurdu. Ayrıca aynı bölümde oynanan ödül oyununda kazanan takım da belli oldu. Ödül oyunu sonucu, haftanın moral dengelerini değiştirdi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından en az oyu alan isim Survivor macerasını noktaladı. Ödül oyununda ise takımlar parkurda büyük mücadele verdi ve kazanan takım ödülün sahibi oldu.

