Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Junior Olaitan maç sonrası konuştu.

Göztepe'den kadroya katılan oyuncu, "Benim için değişik bir maç oldu. İlk maçta Göztepe'de oynuyordum. Bugün burada, olmaktan mutlu olduğum yerdeyim. 4-0 kazandık. Bu galibiyetlerimize bu şekilde devam ederiz, üstüne koyarız. En azından Avrupa hedefine devam etmiş oluruz. Hocamız çok tecrübeli. Ben bu pozisyonda milli takımda ve Fransa'da oynadım, sol kanatta. Topu içeri girip almamı, içeri girip çıkmamı, kanatta oynamam gerektiğini söyledi. Bunu da yapabildiysem mutluyum.Golü attığım için mutlu oldum tabii ki ama Türkiye'de beni kimse tanımıyordu. Bugün Beşiktaş'ın oyuncusu olduysam Göztepe'nin önemi büyük. Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim, dışarı göstermedim. Göztepe'ye karşı yine gol atarsam yine içimden sevineceğim. Çünkü Göztepe'ye çok büyük saygım var." sözlerini sarf etti.