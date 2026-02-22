Siyah-beyazlı taraftarlar, kupa finalindeki dev derbide takımlarını Tüpraş Stadyumu'nda alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde destekledi. İki karşılaşmanın aynı saatte oynanmasına Beşiktaş yönetimi itiraz etmiş fakat saat değişikliği talepleri federasyon tarafından kabul görmemişti.
Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında A Spor'daki dev finali izledi!
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının devre arasında A Spor'da yayınlanan ve Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçını stadyumdaki ekrandan izledi.
Yayın Tarihi: 22.02.2026 - 21:42
