Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Amir Murillo, 59. dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-Gyu Oh kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Siyah beyazlılar, bu galibiyetle birlikte puanını 43'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Göztepe ise ligde 7 maç aradan sonra ilk defa kaybetti. İzmir ekibi, ligdeki son üç maçından da gol atamadan ayrılmış oldu ve 41 puanla 5. sırada kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.

9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti: 2-0.

43. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Murillo'nun sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasıyla orta sahadan aldığı topla Olaitan, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Beninli oyuncu, savunmaya rağmen ayağının ucuyla altıpasın solunda yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

74. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Cerny'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Oh'un çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'in üzerinden filelere gitti: 4-0.

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.