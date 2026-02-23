Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın, TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla yenildiği haftada bu karşılaşmayı avantaja çevirip mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Mücadele öncesi Tedesco'nun sahaya nasıl bir ilk 11 süreceği ise merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı- lacivertlilerde tek hedef; bugün Kasımpaşa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanları eşitlemek ve zirveye ortak olmak. Samandıra'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden büyük bir zafer istedi. İtalyan çalıştırıcı, son idmanda futbolculara şöyle seslendi: