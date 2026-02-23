Fenerbahçe liderliği istiyor! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın, TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla yenildiği haftada bu karşılaşmayı avantaja çevirip mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Mücadele öncesi Tedesco'nun sahaya nasıl bir ilk 11 süreceği ise merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı- lacivertlilerde tek hedef; bugün Kasımpaşa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanları eşitlemek ve zirveye ortak olmak. Samandıra'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden büyük bir zafer istedi. İtalyan çalıştırıcı, son idmanda futbolculara şöyle seslendi:
TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM
"Nottingham Forest maçında üzdüğümüz taraftarımızı, sevindirme zamanı... Galatasaray, kaybetti ve zirveyle puanları eşitlemeliyiz. Sizden güzel bir futbolla farklı bir galibiyet bekliyorum. 3 puanı kazanalım hem taraftarımızı mutlu edelim hem de zirveye ortak olup, rakibimizin üzerindeki baskıyı artıralım. Kazandığımız takdirde psikolojik üstünlük de şampiyonluk yarışında bize geçecek. Bunu başaracak güçteyiz. Artık söz sizde. Herkes taktiğe bağlı kalsın ve çıkıp gövde gösterisi yapalım."
6 OYUNCUSU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bugün kart görmeleri durumunda 24. hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Tedesco öğrencilerini kart görmemeleri için uyardı.
ALVAREZ VE SKRINIAR KADRODA YOK
Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa mücadelesinde iki oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Edson Alvarez ile Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar, takımdaki yerlerini alamayacak.
LİGİN NAMAĞLUP TEK TAKIMI FENERBAHÇE
Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü. Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, Kasımpaşa karşısında da rekorunu geliştirmek için de sahaya çıkacak.
LİGDE 46. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivertbeyazlılar ise 4 defa kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette F.Bahçe rakip filelere 112 gol gönderirken, Paşa da 40 kez gol sevinci yaşadı.
EN FARKLI SKOR 6-0
İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık skorla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022- 2023 sezonlarında da rakibine karşı 5-1'lik galibiyetlere imza attı. 2010- 2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü karşılaşmalardan biri oldu.
KANTE'YE SÜRE GEREKLİ
Fenerbahçe'nin devre arasında büyük uğraşlar sonrasındaki kadrosuna kattığı Kante, ilk maçlarındaki performansıyla beklentilerin altında kaldı. 34 yaşındaki Fransız yıldızın, Tedesco'yla görüştüğü ve "Henüz adapte olamadım. Ancak en kısa sürede adapte olup performansımı artıracağım" dediği öğrenildi.
EMRE BELÖZOĞLU 9. KEZ RAKİP
Futbolculukdöneminde 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020- 2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu'nun takımları; 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Kanarya ile 8 kez karşılaştı, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.
ESKİ DOSTLAR ŞİMDİ RAKİP
Fenerbahçe'nin sezon içerisinde kadro dışı kararı aldığı İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya gitmişti. İrfan ve Becao kiralık, Cenk Tosun ise bonservisiyle Paşa'ya transfer oldu. 3 eski Fenerbahçeli futbolcu bugün Kadıköy'e rakip olarak çıkacak.