Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 21 Şubat Sayısal Loto ne kadar devretti?

Çılgın Sayısal Loto 21 Şubat sonuçları açıklandı. Haftanın çekilişinde şanslı numaralar belli olurken, büyük ikramiyenin dağılımı da netleşti. “21 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?”, “Büyük ikramiye devretti mi?” gibi sorular arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak konusu oldu. Vatandaşlar şimdi "21 Şubat Sayısal Loto sonuçları nedir?", "Büyük ikramiye kime çıktı?" ve "Kazandıran numaralar hangileri?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 21 Şubat Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 21 Şubat Cumartesi günü saat 21.30'da çekildi.

SAYISAL LOTO 21 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR

31 35 66 68 71 82

Joker: 15

SüperStar: 54

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR 18 ŞUBAT

50-13-55-62-82-19

Joker: 90

SüperStar: 77

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

