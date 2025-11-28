Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanıyor.
KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LERİ
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Show, Linetty, Agyei, Tayfur, Churlinov, Serdar.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Samed, Dilhan, Metehan, Tongya, Niang.
KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 20.00'de başladı. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadeleyi beIN SPORTS 1'den izleyebilirsiniz.