Atalanta-Fiorentina maçı izle | Serie A maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atalanta ile Fiorentina, İtalya Serie A'nın önemli bir karşılaşmasında birbirine rakip oluyor. Ev sahibi Atalanta, 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen bir ekip olarak, taraftarının desteğiyle bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Diğer yandan, Fiorentina ise bu sezon henüz galibiyet alamayarak düşme hattında zor durumda. İki takımın mücadele edeceği bu kritik maçta, her iki ekip de 3 puan için savaşacak. Peki, Atalanta-Fiorentina maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?