Roma-Napoli maçı yayın bilgisi: Hangi kanalda? Serie A CANLI İZLE

İtalya Serie A'da nefes kesen 13. hafta karşılaşmasında Roma, liderlik koltuğunu korumak için Napoli'yi konuk ediyor. Ev sahibi ekip, 27 puanla zirvede yer alırken, Napoli ise şampiyonluk umutlarını sürdürmek için kritik bir zafer peşinde. Bu büyük derbide iki takımın da galibiyet hedefi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçın detayları ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Roma-Napoli maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...