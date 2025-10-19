Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında gözler Gaziantep FK-Antalyaspor maçında olacak. Son haftalarda çıkışa geçen Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, taraftarı önünde sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu zorlu mücadeleden üç puan alarak puanını 17’ye yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Hesap.com Antalyaspor ise teknik direktör değişikliğinin ardından moral arayışında. Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Erol Bulut’u getiren Akdeniz temsilcisi, son haftalardaki puan kayıplarına dur demek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.