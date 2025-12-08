Devre arasında takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig forması giyen bir stoper için hamle yapabileceği öğrenildi. Transfer için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların, oyuncuyu takıma nasıl katacağı konusunda bir yol haritası oluşturduğu belirtildi. (GS SPOR HABERLERİ)
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda, ara transfer döneminde savunma takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, gözünü Premier Lig'e çevirdi.
Stoper bölgesinde alternatiflerini artırmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, Chelsea forması giyen Axel Disasi ile ilgileniyor.
Africafoot'ta yer alan habere göre Galatasaray, transferi gerçekleştirmek için satın alma opsiyonlu kiralık bir formül için Ada kulübüyle masaya oturabilir.
Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmayacağı da gelen bilgiler arasında. Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Borussia Dortmund, Juventus, Newcastle ve West Ham da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.