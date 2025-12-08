Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri
Son dakika Göztepe-Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Göztepe-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Her iki takım orta alanda karşılıklı top kayıpları yaptı. İlk yarıda olduğu gibi oyuna hakim olan Trabzonspor, son haftaların golcüsü Muçi ile ikinci yarıya golle başladı. Golden sonra roller değişti, Göztepe risk aldı, yoğun baskı yaptı. 67'de Trabzonspor savunması etten duvar oldu, inanılmaz bir golü önledi.
Trabzonspor kontratak futboluyla ikinci golü buldu. Bir eksik kaldı, Göztepe'nin golü geldi. Müthiş çekişmeli heyecanlı keyifli bir maç seyrettik. Trabzonspor son iki haftanın en karlı takımı olarak İzmir'den çok mutlu ve şen dönüyor. Bu başarıya şapka çıkarılır.
Atilla Karaoğlan şüphesiz ligin en deneyimli isimlerinden ama kafası karışık. Maçın başında Pina'ya arka arkaya yaptığı faullerin ikincisinde Miroshi'ye gösterdiği sarı kart derslikti. Sonra basit temaslara uydurma fauller çaldı, çıkarması gereken kartları çıkarmadı, sonra tuhaf kartlar çıkardı! 15 'te Serdar'a kontrolsüz faulünde Efkan'a sarı çıkmalıydı, çıkmadı! 22'de Olaigbe topla oynayan Cherni faulle umut vaat eden atağı kesen hani sarı? İlginçtir; ilk yarıda Trabzonspor lehine 12 faul olurken Göztepe lehine ilk ve tek faul 45 de oldu!
55'te Göztepe penaltı bekledi, Zubkov'un kolu kapalı penaltı yok, devam kararı doğru. Onuachu'ya gösterdiği sarı karta katılmıyorum. Elkol illegal kullanıma girmez. Burada ikili mücadele esnasında rakip sarıp sarmalamış kurtulma çabası içinde yaşanan bir zorunlu temas. Bu sarı hatalı. 78'de Juan'a yaptığı faulle bariz gol şansını engellediği için Pina'nın ihracı ve frikik doğru. Pozisyonun incelenmesi ve sonuçlanması oyunun tekrar başlaması 6.30 dakika sürdü. Delikanlılık yaptı, Onana'ya sarı gösterdi karttan sonra alkışladı ama Atilla Karaoğlan'ın ikinci sarıdan kırmızıyı çıkarmaya ne ekibinin ne de kendisinin yüreği yetmedi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - İŞTE TRABZONSPOR BU!
Hakem Atilla Karaoğlan, Göztepe'nin sert futboluna izin verdi. Baktı ki Trabzonspor maçı kazanacak. Skoru 2-0 yaptı. Devreye girdi. Ofsayt kokan bir pozisyonda Pina'nın omuz omuza mücadelesine kırmızı kart gösterdi. Çok ama çok ağır bir karardı bu! Hakemler, takımların sinir uçları ile oynamaya devam ediyor. VAR Odası'nın da pozisyonu iyi süzemediğini düşünüyorum. Bu pozisyon kırmızı kart ise her maçta 3-5 kırmızı kart çıkar!
Göztepe tribünlerinin coşkusu yılbaşı kartpostalları gibi güzeldi. Hem Trabzonspor taraftarı hem de Göztepe taraftarı, fair-playden en güzel örnekleri verdiler. Helal olsun iki takımın taraftarına da. Göztepe-Trabzonspor mücadelesi, Premier Lig tadındaydı. Trabzonspor'un bu galibiyeti, ana sütü gibi helal bir 3 puan oldu. Göztepe'nin de oyunun son bölümündeki futbolu harikaydı.
Fatih Tekke'ye helal olsun. Muçi'de ısrar etti ve Muçi'yi bir gol canavarına dönüştürdü. Trabzonspor, bu maça kadar sadece 7 gol yiyen (ligin en az gol yiyen takımı) Göztepe'ye iki güzel gol attı. Göztepe'nin olağanüstü savunma anlayışına, savunmada güçlü durarak cevap verdi Bordo-Mavililer. Trabzonspor'u Muçi sahneye çıkana kadar Onuachu taşıyordu. Son haftalarda golleri ile Muçi devreye girdi ve Trabzonspor'un artık hücum çeşitliliği de renklendi. Haftaya pazar günü Papara Park'ta oynanacak olan derbide Trabzonspor, Onuachu ve Pina'yı kullanamayacak. Dün Batagov'un partneri Serdar Saatçi de yürekli futbolu ile alkışı hak etti.
Zubkov, 2. golde Muçi'ye al da at pası verdi. Sahada basmadık yer bırakmadı. Folcarelli ve Ozan Tufan ikilisi orta alanda çok çalıştı, çok savaştı. Her şey bir yana, Trabzonspor'un 67. dakikada bir savunma şovu vardı ki, kalbi olan bir daha bu pozisyonu izlemesin! Göztepe'nin kaleye giden şutlarını Batagov, Serdar ve Ozan üçlüsü saniyeler içinde adeta bir kaleci refleksi ile önledi. Trabzonspor savaşıyor, çok istiyor şampiyonluğu! Ama dillendirmiyor bunu! Mütevazı kadrosunu ve yedek kulübesinin zayıflığını göz önünde bulunduruyor çünkü. Ama Ocak ayında yapılacak 2-3 güçlü takviye, Trabzonspor'u yarışta son maça kadar götürür! Trabzonspor camiası, bu takımı pamuklara sarıp, sımsıkı arkasında durmalı, sonuna kadar desteklemeli...
REHA KAPSAL - BİRLİK
Öncelikle Trabzonspor ve Göztepe taraftarlarını tebrik etmek lazım. Dostane ve samimi bir şekilde birbirlerine saygı duyarak maçtan önceki verdikleri görüntüler için tebrik etmek istiyorum. Çünkü bizlerin sahalarda görmek istediğimiz fair-play ruhu tam olarak budur. Oyuna bordo-mavililer iyi başladı.
Zaman zaman etkili ataklar geliştirdiği gibi önemli noktalardan duran toplar da kazandılar. İlk yarı beklendiği gibi topu talep eden Trabzonspor, bunu isteyen ve oyun anlayışı olarak bir plan dahilinde kullanan Göztepe... Bunu da topla oynama yüzdelerinden anlayabiliriz.
Bunun yanında uzun top oynayıp ikinci topları kazanma, geçiş hücumu ve duran toplar en önemli silahları. Ancak Trabzonspor dersini iyi çalışmış. İlk yarıda hiç şans vermediler rakiplerine, hem de yüzde 75 topla oynamalarına rağmen. İkinci yarının başında Trabzonspor'un son haftalardaki en formda oyuncusu Muçi sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.
Göztepe'nin istemediği ve çok iyi pratiği olmayan oyun anlayışı ile oynaması gerekiyordu. Trabzonspor 65. dakikaya kadar kaçırdığı 3 net fırsatı gole çevirseydi maçın fişini de çekmiş olacaktı. Çalışılmış bir duran top setin devamında sahanın yıldızı Muçi ikinci gölünü attı. Maç bitti derken Pina'nın oyundan atılması ile 10 kişi kaldıkları gibi serbest vuruşun devamında golü yediler. Trabzonspor ikinci sıraya geldiği gibi devre arasında yapılacak doğru transferlerle sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklar. Trabzonspor'da şimdi 'Birlik' olma zamanı ve bu oluşursa beklenen hedefe varılmaması için hiçbir neden olmaz.