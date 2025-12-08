Göztepe'nin istemediği ve çok iyi pratiği olmayan oyun anlayışı ile oynaması gerekiyordu. Trabzonspor 65. dakikaya kadar kaçırdığı 3 net fırsatı gole çevirseydi maçın fişini de çekmiş olacaktı. Çalışılmış bir duran top setin devamında sahanın yıldızı Muçi ikinci gölünü attı. Maç bitti derken Pina'nın oyundan atılması ile 10 kişi kaldıkları gibi serbest vuruşun devamında golü yediler. Trabzonspor ikinci sıraya geldiği gibi devre arasında yapılacak doğru transferlerle sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklar. Trabzonspor'da şimdi 'Birlik' olma zamanı ve bu oluşursa beklenen hedefe varılmaması için hiçbir neden olmaz.