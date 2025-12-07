Kocaelispor-Kasımpaşa maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Formunu yeniden yakalama sinyalleri veren Kocaelispor, son 3 maçta yenilgi yüzü görmeyerek moral depoladı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, hem taraftarı önünde galibiyet serisini devam ettirmek hem de üst sıralara doğru tırmanışını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Rakip Kasımpaşa cephesinde ise yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Lacivert-beyazlılar, Emre Belözoğlu ile ilk maçına çıkacak ve bu yeni başlangıcı 3 puanla taçlandırmak istiyor. Peki, Kocaelispor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?