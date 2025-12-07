Trendyol Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 15. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Volkan Demirel istifa ettiğini açıkladı.

"İSTİFA KARARINI DÜN ALMIŞTIM"



Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim.

VOLKAN DEMİREL'İN GENÇLERBİRLİĞİ KARNESİ:



0-1 Göztepe

2-1 Başakşehir

2-3 Galatasaray

0-1 Kocaelispor

5-0 Sakaryaspor

3-0 Karagümrük