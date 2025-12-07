Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç oyuncunun ocak ayında siyah beyazlılara dönebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Ligi takımlarından Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

20 yaşındaki oyuncunun ocak ayında siyah beyazlılara geri dönebileceği öğrenildi.

Cagliarinews24'te yer alan habere göre; Semih Kılıçsoy'un istikrarlı olmakta zorlandığı aktarıldı. Genç futbolcunun beklentilerin aksine ilk 11'de forma giyemediği ve kendini kanıtlaması için çok az fırsat bulduğu yazıldı.

Semih'in maçlardaki performansının yönetimin taleplerini ve taraftarların beklentilerini karşılamaya yetmediği ve bunun da oyuncuyu hassas bir konumda bıraktığı kaydedildi.

TÜRKİYE'YE Mİ DÖNECEK?

Haberde Semih Kılıçsoy'un işleri yoluna koyamazsa ve ilk 11'de düzenli bir yer edinemezse ocak ayında Türkiye'ye dönmek zorunda kalabileceği bildirildi.

Bu sezon İtalya'da toplam 10 karşılaşmada böy gösteren Semih, gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.