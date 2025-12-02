Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte 4 büyüklerin şansları
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı geride kalırken, zirvede ilk 3 sırayı alan takımlar arasındaki fark 2 puana indi. Zirvede farkın azalamasıyla beraber şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte 4 büyüklere verilen şanslar...
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 14. haftası tamamlandı. Haftanın en çok beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Haftanın diğer maçlarında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 kazanarak moral bulurken Trabzonspor ise Konyaspor karşısında geriye düştüğü maçı 3-1'lik skorla çevirmeyi başardı.
14. haftanın ardından açıklanan şampiyonluk oranlarında derbi sonucu ve Trabzonspor'un galibiyetine rağmen büyük bir değişiklik yaşanmaması futbolseverlerin dikkatini çekti.
Açıklanan son oranlara göre:
Beşiktaş (24 puanla 6. sırada): 80.00 Trabzonspor (31 puanla 3. sırada): 13.00 Fenerbahçe (32 puanla 2. sırada): 2.25 Galatasaray (33 puanla lider): 1.65